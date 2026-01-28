Queda de árvore encerra Piscinas de Azambuja

A queda de um pinheiro na estrada de acesso à Santa Casa da Misericórdia de Azambuja e ao Complexo de Piscinas, à passagem da depressão Kristin, obrigou ao encerramento temporário desta infraestrutura, “por motivos de segurança”, informou a divisão e desporto e juventude da Câmara de Azambuja.

De acordo com a autarquia o complexo encontra-se sem energia eléctrica e as entidades competentes já foram notificadas, aguardando-se a intervenção das mesmas.