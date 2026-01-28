uma parceria com o Jornal Expresso
28/01/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 28-01-2026 11:17

111 quedas de árvores, derrocadas, inundações e um salvamento na Lezíria do Tejo

Foto CM Benavente
Maioria dos incidentes esteve relacionada com quedas de árvores e de estruturas. Ocorrências mobilizam mais de 500 operacionais nos concelhos da Lezíria do Tejo.

A passagem da depressão Kristin pelos 11 concelhos da Lezíria do Tejo resultou em 111 quedas de árvores, oito desabamentos de terras, cinco inundações e 30 quedas de estruturas, segundo o balanço de ocorrências registadas pelo Comando Sub-Regional da Protecção Civil da Lezíria do Tejo, entre as 00h00 e as 10h30 desta quarta-feira, 28 de Janeiro.
Segundo fonte oficial foi ainda efectuado um salvamento aquático em Rio Maior devido à inundação de estradas, sem feridos a registrar. Não há também, para já, indicação de pessoas feridas ou desalojadas devido à passagem da tempestade.
“A maioria das ocorrências ainda estão em curso, com equipas no terreno, desde bombeiros a equipa especial e sapadores, a trabalhar”, disse a O MIRANTE a mesma fonte do Comando Sub-Regional da Lezíria do Tejo.
As ocorrências obrigaram à mobilização de 559 operacionais apoiados por 155 meios.
O Comando Sub-regional da Lezíria do Tejo abrange os 11 municípios que compõem a Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT), sendo eles: Almeirim, Alpiarça, Azambuja, Benavente, Cartaxo, Chamusca, Coruche, Golegã, Rio Maior, Salvaterra de Magos e Santarém.
