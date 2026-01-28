Depressão Kristin deixa rasto de caos em Tomar

A depressão Kristin causou estragos durante a madrugada de quarta-feira no concelho de Tomar. Árvores caíram sobre veículos e bloquearam ruas, deixando várias localidades sem electricidade. Em Santa Cita, Carlos Gonçalves, de 59 anos, teve o seu carro danificado quando uma árvore caiu sobre ele. Na cidade, os efeitos são visíveis em áreas com muito arvoredo, como a Mata Nacional dos Sete Montes e o Jardim do Mouchão.



