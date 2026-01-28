uma parceria com o Jornal Expresso
28/01/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
O MIRANTE TV | 28-01-2026 13:30

Depressão Kristin deixa rasto de caos em Tomar

1 / 17
Depressão Kristin deixa rasto de caos em Tomar
2 / 17
Depressão Kristin deixa rasto de caos em Tomar
3 / 17
Depressão Kristin deixa rasto de caos em Tomar
4 / 17
Depressão Kristin deixa rasto de caos em Tomar
5 / 17
Depressão Kristin deixa rasto de caos em Tomar
6 / 17
Depressão Kristin deixa rasto de caos em Tomar
7 / 17
Depressão Kristin deixa rasto de caos em Tomar
8 / 17
Depressão Kristin deixa rasto de caos em Tomar
9 / 17
Depressão Kristin deixa rasto de caos em Tomar
10 / 17
Depressão Kristin deixa rasto de caos em Tomar
11 / 17
Depressão Kristin deixa rasto de caos em Tomar
12 / 17
Depressão Kristin deixa rasto de caos em Tomar
13 / 17
Depressão Kristin deixa rasto de caos em Tomar
14 / 17
Depressão Kristin deixa rasto de caos em Tomar
15 / 17
Depressão Kristin deixa rasto de caos em Tomar
16 / 17
Depressão Kristin deixa rasto de caos em Tomar
17 / 17
Depressão Kristin deixa rasto de caos em Tomar
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A depressão Kristin causou estragos durante a madrugada de quarta-feira no concelho de Tomar. Árvores caíram sobre veículos e bloquearam ruas, deixando várias localidades sem electricidade.

A depressão Kristin causou estragos durante a madrugada de quarta-feira no concelho de Tomar. Árvores caíram sobre veículos e bloquearam ruas, deixando várias localidades sem electricidade. Em Santa Cita, Carlos Gonçalves, de 59 anos, teve o seu carro danificado quando uma árvore caiu sobre ele. Na cidade, os efeitos são visíveis em áreas com muito arvoredo, como a Mata Nacional dos Sete Montes e o Jardim do Mouchão.


Relacionados
Depressão Kristin corta ligações ferroviárias vitais na região
Depressão Kristin corta ligações ferroviárias vitais na região
A passagem da depressão Kristin provocou danos significativos nas infraestruturas, com especial impacto na circulação ferroviária e rodoviária.
111 quedas de árvores, derrocadas, inundações e um salvamento na Lezíria do Tejo
111 quedas de árvores, derrocadas, inundações e um salvamento na Lezíria do Tejo
Maioria dos incidentes esteve relacionada com quedas de árvores e de estruturas. Ocorrências mobilizam mais de 500 operacionais nos concelhos da Lezíria do Tejo.
Arruda dos Vinhos com vários locais sem electricidade
Arruda dos Vinhos com vários locais sem electricidade
Informação disponível refere que o abastecimento eléctrico vai sendo reposto progressivamente ao longo da manhã.
Kristin deixa rasto de destruição em Alpiarça
Kristin deixa rasto de destruição em Alpiarça
A passagem da depressão Kristin pelo concelho de Alpiarça provocou a queda de árvores de grande porte, algumas das quais acabaram por obstruir vias municipais e estradas secundárias.
Casinha dos escuteiros de VFX arrasada e telhado voou 50 metros
Casinha dos escuteiros de VFX arrasada e telhado voou 50 metros
Mau tempo arrasou espaço que era usado para guardar material.
Madrugada trágica em toda a região por causa da depressão Kristin
Madrugada trágica em toda a região por causa da depressão Kristin
Todos os concelhos da região ribatejana foram afectados pela depressão Kristin
Kristin deixa rasto de destruição em Alpiarça
Kristin deixa rasto de destruição em Alpiarça
A passagem da depressão Kristin pelo concelho de Alpiarça provocou a queda de árvores de grande porte, algumas das quais acabaram por obstruir vias municipais e estradas secundárias.
Depressão Kristin no Cartaxo: árvores caídas, campos arrasados e sinais derrubados
Depressão Kristin no Cartaxo: árvores caídas, campos arrasados e sinais derrubados
A depressão Kristin atravessou o Cartaxo deixando um rastoo de destruição visível por todo o concelho.
Mau tempo deixa rasto de quedas de árvores, falhas eléctricas e escolas encerradas em Alenquer
Mau tempo deixa rasto de quedas de árvores, falhas eléctricas e escolas encerradas em Alenquer
O vento forte e a chuva intensa durante a madrugada causaram deslizamentos de terras, falhas eléctricas e condicionamentos rodoviários no concelho de Alenquer. Protecção Civil mantém avaliação das ocorrências e apela à condução preventiva.
Depressão Kristin deixa rasto de caos em Tomar
Depressão Kristin deixa rasto de caos em Tomar
A depressão Kristin causou estragos durante a madrugada de quarta-feira no concelho de Tomar. Árvores caíram sobre veículos e bloquearam ruas, deixando várias localidades sem electricidade.
Mau tempo deixa rasto de árvores caídas e vias cortadas no concelho de Benavente
Mau tempo deixa rasto de árvores caídas e vias cortadas no concelho de Benavente
O concelho de Benavente acordou esta quarta-feira a braços com os efeitos mais visíveis de uma noite de intempérie, num cenário marcado por árvores derrubadas, estradas cortadas e falhas no fornecimento de energia, obrigando a uma resposta articulada de vários meios de socorro, autarquia e juntas de freguesia.
Depressão Kristin provoca 73 ocorrências no concelho de Vila Franca de Xira e uma vítima mortal
Depressão Kristin provoca 73 ocorrências no concelho de Vila Franca de Xira e uma vítima mortal
O ponto de situação feito às 11h00 de hoje, dia 28 de Janeiro, contabiliza queda de árvores, queda de estruturas temporárias, deslizamento de terras, danos em redes de abastecimento de eletricidade, gás e telecomunicações e inundações.
Queda de árvores corta estrada em Azambuja
Queda de árvores corta estrada em Azambuja
Estrada para a Quinta de Vale de Fornos ficou interditada devido à queda de várias árvores por causa do mau tempo.
Queda de árvore encerra Piscinas de Azambuja
Queda de árvore encerra Piscinas de Azambuja
Complexo de Piscinas foi encerrado por motivos de segurança.
Depressão Kristin deixa rasto de caos em Tomar
Depressão Kristin deixa rasto de caos em Tomar
A depressão Kristin causou estragos durante a madrugada de quarta-feira no concelho de Tomar. Árvores caíram sobre veículos e bloquearam ruas, deixando várias localidades sem electricidade.
Mau tempo deixa rasto de árvores caídas e vias cortadas no concelho de Benavente
Mau tempo deixa rasto de árvores caídas e vias cortadas no concelho de Benavente
O concelho de Benavente acordou esta quarta-feira a braços com os efeitos mais visíveis de uma noite de intempérie, num cenário marcado por árvores derrubadas, estradas cortadas e falhas no fornecimento de energia, obrigando a uma resposta articulada de vários meios de socorro, autarquia e juntas de freguesia.
Depressão Kristin obriga AREPA a encerrar secretaria no Parque de Jogos Acílio Rocha
Depressão Kristin obriga AREPA a encerrar secretaria no Parque de Jogos Acílio Rocha
Os estragos provocados pela depressão Kristin levaram a Associação Recreativa do Porto Alto (AREPA) a alterar temporariamente o seu funcionamento administrativo.
PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1753
    21-01-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1753
    21-01-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1753
    21-01-2026
    Capa Vale Tejo
    21-01-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar