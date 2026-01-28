Quedas de árvores e risco de alagamentos marcam mau tempo em Coruche

A passagem da depressão Kristin pelo concelho obrigou à mobilização de vários meios municipais e de protecção civil, num cenário de instabilidade que continua a ser acompanhado de forma permanente pelas autoridades locais.

O município de Coruche encontra-se a acompanhar de forma contínua os efeitos da depressão Kristin no concelho, em articulação com o serviço municipal de protecção civil, os bombeiros municipais, os serviços municipais e as restantes entidades competentes.

De acordo com informação divulgada pela autarquia, até a meio da manhã de 28 de Janeiro registaram-se quedas de árvores e acumulação de detritos em várias vias públicas, com maior impacto na rede viária local e nacional, situação que tem provocado constrangimentos à circulação rodoviária em diversos pontos do concelho.

O município alerta ainda para os riscos associados ao alagamento e à submersão de estradas, caminhos e outros espaços localizados em zonas de leito de cheia, em resultado da subida do nível das águas do rio Sorraia.

Face a este cenário, a autarquia apela à população para que evite deslocações desnecessárias, em especial nas estradas mais afectadas, e para que adopte comportamentos preventivos, cumprindo rigorosamente as recomendações das autoridades.