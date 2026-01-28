Sociedade | 28-01-2026 17:00
Quedas de árvores e risco de alagamentos marcam mau tempo em Coruche
Foto: Luís Tomás
A passagem da depressão Kristin pelo concelho obrigou à mobilização de vários meios municipais e de protecção civil, num cenário de instabilidade que continua a ser acompanhado de forma permanente pelas autoridades locais.
O município de Coruche encontra-se a acompanhar de forma contínua os efeitos da depressão Kristin no concelho, em articulação com o serviço municipal de protecção civil, os bombeiros municipais, os serviços municipais e as restantes entidades competentes.
De acordo com informação divulgada pela autarquia, até a meio da manhã de 28 de Janeiro registaram-se quedas de árvores e acumulação de detritos em várias vias públicas, com maior impacto na rede viária local e nacional, situação que tem provocado constrangimentos à circulação rodoviária em diversos pontos do concelho.
O município alerta ainda para os riscos associados ao alagamento e à submersão de estradas, caminhos e outros espaços localizados em zonas de leito de cheia, em resultado da subida do nível das águas do rio Sorraia.
Face a este cenário, a autarquia apela à população para que evite deslocações desnecessárias, em especial nas estradas mais afectadas, e para que adopte comportamentos preventivos, cumprindo rigorosamente as recomendações das autoridades.
Relacionados
Mau tempo deixa rasto de árvores caídas e vias cortadas no concelho de Benavente
O concelho de Benavente acordou esta quarta-feira a braços com os efeitos mais visíveis de uma noite de intempérie, num cenário marcado por árvores derrubadas, estradas cortadas e falhas no fornecimento de energia, obrigando a uma resposta articulada de vários meios de socorro, autarquia e juntas de freguesia.
Mau tempo deixa rasto de quedas de árvores, falhas eléctricas e escolas encerradas em Alenquer
O vento forte e a chuva intensa durante a madrugada causaram deslizamentos de terras, falhas eléctricas e condicionamentos rodoviários no concelho de Alenquer. Protecção Civil mantém avaliação das ocorrências e apela à condução preventiva.
Mau tempo deixa rasto de árvores caídas e vias cortadas no concelho de Benavente
O concelho de Benavente acordou esta quarta-feira a braços com os efeitos mais visíveis de uma noite de intempérie, num cenário marcado por árvores derrubadas, estradas cortadas e falhas no fornecimento de energia, obrigando a uma resposta articulada de vários meios de socorro, autarquia e juntas de freguesia.
Depressão Kristin provoca 73 ocorrências no concelho de Vila Franca de Xira e uma vítima mortal
O ponto de situação feito às 11h00 de hoje, dia 28 de Janeiro, contabiliza queda de árvores, queda de estruturas temporárias, deslizamento de terras, danos em redes de abastecimento de eletricidade, gás e telecomunicações e inundações.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1753
21-01-2026
Capa Médio Tejo
Edição nº 1753
21-01-2026
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1753
21-01-2026
Capa Vale Tejo
21-01-2026
Especiais de O MIRANTE
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar