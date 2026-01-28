Queda de árvores corta estrada em Azambuja

A queda de árvores de grande porte durante a madrugada desta quarta-feira, 28 de Janeiro, cortou a entrada para a Quinta de Vale Fornos, no concelho de Azambuja.

A depressão Kristin deixou estragos visíveis na entrada para a Quinta de Vale Fornos em Azambuja. A estrada ficou completamente tapada com a queda de árvores de grande porte. Não há registo de feridos.