Sociedade | 28-01-2026 12:30
Queda de árvores corta estrada em Azambuja
Estrada para a Quinta de Vale de Fornos ficou interditada devido à queda de várias árvores por causa do mau tempo.
A queda de árvores de grande porte durante a madrugada desta quarta-feira, 28 de Janeiro, cortou a entrada para a Quinta de Vale Fornos, no concelho de Azambuja.
A depressão Kristin deixou estragos visíveis na entrada para a Quinta de Vale Fornos em Azambuja. A estrada ficou completamente tapada com a queda de árvores de grande porte. Não há registo de feridos.
