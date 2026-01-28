Depressão Kristin provoca 73 ocorrências no concelho de Vila Franca de Xira e uma vítima mortal

O Serviço Municipal de Proteção Civil de Vila Franca de Xira registou 73 ocorrências associadas à passagem da Depressão Kristin, com ventos muito fortes e chuva intensa.

O ponto de situação feito às 11h00 de hoje, dia 28 de Janeiro, contabiliza queda de árvores, queda de estruturas temporárias, deslizamento de terras, danos em redes de abastecimento de eletricidade, gás e telecomunicações e inundações.

Há a lamentar uma vítima mortal por queda de árvore que atingiu uma viatura na N1 em Povos. Tratando-se de uma árvore saudável e em bom estado, cuja queda ficou a dever-se à forte intensidade do vento que se registou na última madrugada.

A Escola Básica Vasco Moniz, em Vila Franca de Xira, foi encerrada por razões de segurança, devido a necessidade de realização de trabalhos de remoção de árvores do logradouro.

Há ainda estradas municipais condicionadas e algumas cortadas ao Trânsito por queda de árvores.

Registou-se condicionamento e corte temporário de trânsito na EN10 (Reta do Cabo), N1 (Povos e Castanheira do Ribatejo) e está interdita ao trânsito a Estrada da Granja – Rua 1º Maio (Vialonga), por inundação.

A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira apela à população para redobrar cuidados perante avisos de mau tempo, evitar deslocações desnecessárias e seguir as indicações das autoridades.

Estiveram no terreno mais de 60 veículos e cerca de 100 operacionais, dos seis Corpos de Bombeiros, das Forças de Segurança, do Serviço Municipal de Proteção Civil e dos serviços municipais de obras e ambiente.

Fotos: Protecção Civil de VFX