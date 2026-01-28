Depressão Kristin no Cartaxo: árvores caídas, campos arrasados e sinais derrubados

A depressão Kristin atravessou o Cartaxo deixando um rastoo de destruição visível por todo o concelho.

Muitas vias com árvores tombadas, algumas bloqueando o trânsito, outras destruíram muros e veículos estacionados. Nos campos agrícolas, o impacto também se fez sentir.




