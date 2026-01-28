Depressão Kristin obriga AREPA a encerrar secretaria no Parque de Jogos Acílio Rocha

Os estragos provocados pela depressão Kristin levaram a Associação Recreativa do Porto Alto (AREPA) a alterar temporariamente o seu funcionamento administrativo.

A depressão Kristin causou danos significativos nas instalações do Parque de Jogos Acílio Rocha, no Porto Alto, obrigando a Associação Recreativa do Porto Alto (AREPA) a encerrar temporariamente a secretaria instalada no recinto desportivo.

A fotografia divulgada pela associação documenta um cenário de destruição no interior do espaço administrativo, com a queda da cobertura, estruturas metálicas suspensas, tecto falso danificado, equipamentos informáticos e mobiliário afectados, comprometendo de forma imediata as condições de segurança e de funcionamento da secretaria.

Perante a situação, a AREPA informou que a secretaria no campo de futebol permanecerá encerrada até serem repostas as condições necessárias ao seu normal funcionamento. Durante este período, o atendimento administrativo passa a ser assegurado exclusivamente na sede da associação, mantendo-se o horário e os contactos habituais.

A colectividade, liderada pelo presidente Hugo Carrilho Conceição, sublinha que a prioridade passa pela avaliação dos estragos e pela reposição das condições mínimas de segurança, não avançando, para já, com uma estimativa para a reabertura da secretaria no Parque de Jogos Acílio Rocha.