Mau tempo deixa rasto de quedas de árvores, falhas eléctricas e escolas encerradas em Alenquer

A passagem da tempestade “Kristin” durante a madrugada provocou vários constrangimentos no concelho de Alenquer, na sequência do vento forte e da precipitação constante que se fizeram sentir ao longo da noite. Entre as principais ocorrências registam-se quedas de árvores, cortes no fornecimento de energia eléctrica e deslizamentos de terras, afectando a circulação rodoviária e o normal funcionamento de alguns estabelecimentos de ensino.

O Serviço Municipal de Protecção Civil encontra-se ainda a analisar todas as consequências do mau tempo, mas a situação já obrigou ao condicionamento de várias vias. Na Estrada N9, ao cruzamento para a Avenida Jaime Ferreira, a circulação faz-se de forma alternada devido a um deslizamento de terras. Também no IC2, ao cruzamento para Abrigada, junto às Marés, o trânsito está condicionado por queda de árvores e fios eléctricos, situação que se repete na estrada que liga Abrigada a Paúla, na antiga N1-4.

O mau tempo teve igualmente impacto na rede escolar. A Escola da Cortegana e a Escola de Vila Verde dos Francos encontram-se encerradas devido a dificuldades de acesso. Já as escolas da Pocariça, Carnota e Cheganças, bem como o Centro Escolar de Alenquer, nas Paredes, estão fechados por falta de energia eléctrica.

As autoridades alertam a população para a necessidade de adoptar uma condução preventiva e segura, face às condições atmosféricas e ao estado de algumas vias.

O Município de Alenquer deixou um agradecimento especial aos profissionais das juntas de freguesia, aos corpos de bombeiros de Alenquer e da Merceana, à GNR e à Polícia Municipal, que nos últimos dias têm estado no terreno, empenhados em garantir a segurança da população.