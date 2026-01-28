O MIRANTE TV | 28-01-2026 14:00
Imagens impressionantes da A13 na zona de Tomar
O MIRANTE recebeu imagens impressionantes captadas por um condutor na A13 na zona de Tomar. As consequências da depressão Kristin estão a causar muitos prejuízos em todos os concelhos da região.
Relacionados
Mau tempo deixa rasto de árvores caídas e vias cortadas no concelho de Benavente
O concelho de Benavente acordou esta quarta-feira a braços com os efeitos mais visíveis de uma noite de intempérie, num cenário marcado por árvores derrubadas, estradas cortadas e falhas no fornecimento de energia, obrigando a uma resposta articulada de vários meios de socorro, autarquia e juntas de freguesia.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1753
21-01-2026
Capa Médio Tejo
Edição nº 1753
21-01-2026
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1753
21-01-2026
Capa Vale Tejo
21-01-2026
Especiais de O MIRANTE
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar