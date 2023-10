Autarca denuncia mau funcionamento de equipamentos na Escola da Linhaceira

Vereador Tiago Carrão (PSD) alertou em sessão camarária para o facto do detector de incêndios na Escola da Linhaceira não estar a funcionar. Presidente do município de Tomar negou qualquer avaria.

O Centro Escolar da Linhaceira, inaugurado em Abril de 2021, tem o sistema de detecção de incêndios avariado desde o início do ano e o ar condicionado só funciona com ar quente. A informação foi partilhada em reunião de câmara de Tomar pelo vereador Tiago Carrão (PSD), que diz ter sido abordado por alguns encarregados de educação. O vereador do PSD quis saber se o presidente da Câmara de Tomar, Hugo Cristóvão (PS), tem conhecimento de uma situação que considera “inaceitável”. O autarca social-democrata continuou, explicando que a avaria foi comunicada à divisão de educação da câmara municipal, mas que até à data não houve nenhuma visita ao local nem qualquer outra resolução.

Hugo Cristóvão afirmou que “é totalmente falso que os equipamentos estejam inoperacionais” desde a inauguração do centro escolar. Ainda assim, não exclui a possibilidade de existência de uma avaria recentemente. Esclarece que a determinada altura o sistema de detecção de incêndios esteve desligado por serem “sistemas complexos e nem sempre as pessoas seguem as devidas instruções quando mexem neles”, vinca, acrescentando que tem sido realizada formação a quem trabalha na escola para utilizar os equipamentos de forma correcta. Tiago Carrão conclui sublinhando a importância de boas condições para as crianças e pediu à vereadora com o pelouro da educação para averiguar as situações debatidas na reunião de executivo.