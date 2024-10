Bombeiros Torrejanos celebram aniversário com elogios ao município e associados

Presidente da direcção dos Bombeiros Voluntários Torrejanos destacou a importância de se investir nas associações humanitárias e agradeceu o apoio do município de Torres Novas. Durante a sessão solene, bombeiros foram agraciados com medalhas de assiduidade.

O presidente da direcção dos Bombeiros Voluntários Torrejanos, Gonçalo Pereira, agradeceu, durante a sessão solene do 93º aniversário da associação humanitária, à Câmara de Torres Novas, entidades parceiras e associados que com o seu “apoio e confiança têm permitido o crescimento e modernização dos meios” que têm ao dispor. “O investimento nos nossos bombeiros é, sem dúvida, um investimento no futuro da nossa segurança e bem-estar”, disse o dirigente, lembrando “com respeito e saudade” todos os que ajudaram a construir a associação.

No seu discurso, o presidente da mesa da assembleia-geral, Arnaldo Santos, aproveitou para destacar que no país “mais de 90% dos corpos de bombeiros são voluntários, detidos por associações humanitárias” e que são estes que “com elevado espírito de sacrifício, de abnegação e cidadania, deixam tudo e todos, incluindo a própria família, para salvar o próximo”.

Na cerimónia de celebração do aniversário da associação, na qual marcaram presença, entre outras entidades, o presidente da Câmara de Torres Novas, Pedro Ferreira, e o presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, António Nunes, foram agraciados os estagiários que concluíram o seu período de formação, promovidos bombeiros e condecorados com medalhas de assiduidade de diferentes graus. Após a sessão solene, os bombeiros e viaturas desfilaram pelas ruas da cidade de Torres Novas.

Bombeiros Torrejanos estão a recrutar

Os Bombeiros Voluntários Torrejanos têm abertas as inscrições para quem queira integrar o seu corpo activo. Os candidatos devem ter a escolaridade mínima obrigatória e idade entre os 17 e os 45 anos. As inscrições podem ser realizadas através de formulário ou presencialmente no quartel da corporação em Torres Novas.