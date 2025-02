A casa da Florinda

A última reunião de câmara de Vila Franca de Xira foi realizada, de forma descentralizada, no lugar das Quintas, na União de Freguesias da Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras.

A última reunião de câmara de Vila Franca de Xira foi realizada, de forma descentralizada, no lugar das Quintas, na União de Freguesias da Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras. Como habitualmente, o presidente da câmara chamou a presidente da junta anfitriã para deixar umas palavras de boas-vindas mas Fernando Paulo Ferreira chamou-a de “Florinda Casa”, o que deixou muita gente a pensar que o autarca tinha lido o nome a partir da lista telefónica do telemóvel. A verdade é que Florinda Roque tem mesmo o nome Casa no seu bilhete de identidade. O pior foi depois, quando a autarca se esqueceu do primeiro nome do presidente da câmara, tendo-o chamado de “presidente Ferreira”. Um lapso protocolar em modo “cá se fazem cá se pagam”....