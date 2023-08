TagusValley em Abrantes desafia a comunidade a reinventar sabores

A TagusValley - Parque de Ciência e Tecnologia de Abrantes, está a promover o projecto “Venha Reinventar Sabores”, no âmbito da iniciativa “Social Food+”, com o objectivo de desenvolver ideias de negócio na área alimentar. A actividade faz parte do programa “Contrato Local de Desenvolvimento Social (CLDS) 4G Abrantes”, em parceria com o Inov.Linea. Os três vencedores vão poder utilizar a cozinha industrial da TagusValley para realizar todos os testes necessários, a nível de conservação e melhoria, e vão ter apoio técnico especializado para analisar se produto pode ser comercializado e melhorado.

Cerca de uma dezena de participantes, incluindo estudantes da Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Abrantes (EPDRA), assistiram ao primeiro dia da segunda edição do projecto, que se realizou a 27 de Julho, na TagusValley, e contou com três workshops: Economia circular na área alimentar – reaproveitamento e combate ao desperdício; Licenciamento industrial e requisitos à transformação alimentar; e Modelo de negócio – transformar ideias em valor. “A indústria precisa de se reinventar e as pessoas precisam de mudar de mentalidade”, sublinha Andreia Rodrigues, uma das oradoras que participou na iniciativa. Foi nesse sentido que o agrónomo Abdelkader Mahzoum, de 36 anos, decidiu participar no projecto para apresentar a sua ideia de combater o desperdício da fruta “feia” que não é comercializada e acaba no lixo. O agrónomo é trabalhador numa fazenda de cultivo de limões e, devido à sua origem marroquina, pretende valorizar os limões deformados e transformá-los em pickle. Em Marrocos, o limão em pickle, produzido em casa, é a base alimentar do sabor dos pratos tradicionais e Abdelkader Mahzoum quer colocá-lo no mercado português de forma a aproveitar os limões ao máximo, evitando o desperdício.