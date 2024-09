Paulo Cação é vereador do Desporto e atleta de trail

Paulo Cação, 47 anos, é vereador do Desporto na Câmara de Salvaterra de Magos e atleta de trail, competindo inclusivamente em provas internacionais. As Jornadas do Desporto do concelho foram uma ideia sua e quer servir de exemplo para os mais jovens.

Exerceu durante uma década Psicologia Organizacional numa empresa de supermercados do concelho de Salvaterra de Magos e durante quatro anos foi profissional de Marketing na Pelarigo. Em fim de ciclo do presidente da câmara, Hélder Esménio, o vereador socialista não descarta outro cargo, embora não revele se vai ser o candidato.