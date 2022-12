António Campos pode estar de saída da Nersant

Presidente do Sindicato dos Jornalistas diz que a atitude de impedir dois jornalistas de O MIRANTE de assistirem a uma conferência de imprensa sobre uma notícia do jornal, que dava conta de dificuldades financeiras da associação, é preocupante e inaceitável. Luís Filipe Simões considera que quando se tem uma posição destas é porque se tem receio do que se pode perguntar.