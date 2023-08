A Caixa que vai aos bolsos dos seus clientes

A Caixa Geral de Depósitos divulgou esta semana, numa newsletter enviada a alguns clientes, valores que não estão de acordo com a realidade do banco, nomeadamente para quem precisa dos seus serviços e não é rico, ou quer mais do que serviços de depósitos a prazo.

“Investir, valorizar, reconhecer e fomentar a proximidade são factores diferenciadores e competitivos, que estão na génese de equipas coesas, fortes e comprometidas com as empresas e com o seu sucesso. E é assim, também, na Caixa”. A cantiga é maior, mas o Cavaleiro Andante poupa os leitores à publicidade enganosa e deixa aqui uma dica: se perder o norte ao PIN do seu cartão multibanco e tiver que pedir um PIN novo tem que pagar primeiro mais de 10 euros. 10 euros pela recuperação do PIN de um cartão multibanco é um roubo, aqui ou em qualquer parte do mundo. Por isso é que a Caixa Geral de Depósitos é o banco público mais roubado de sempre depois do 25 de Abril de 1974. O resto é conversa fiada.