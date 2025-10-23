Assim se vê a força de O MIRANTE

O MIRANTE cresceu muito nos últimos anos apesar de estarmos a viver um tempo de vacas magras. A verdade é que temos tanto território que precisa de um jornal, que crescer em leitores e receitas da publicidade não parece nada estranho para quem está envolvido neste projecto. Mas que ninguém nos subestime nesta jornada de editar um jornal que serve a comunidade ribatejana. Fazemos muitos quilómetros por dia para termos informação actualizada e contarmos as histórias que nos chegam muitas vezes por telefone ou por email.

O nosso maior orgulho é sentirmos que temos as empresas do nosso lado. O MIRANTE sempre apostou na proximidade com os empresários por sabermos que são eles que dinamizam a alma de um lugar, seja aldeia, vila ou cidade. São os empresários que sustentam o bairrismo, que alimentam as políticas de proximidade ao nível da solidariedade social e do associativismo. Os políticos na maioria das vezes escolhem quem apoiar. Os empresários, principalmente os pequenos e os médios, têm a porta sempre aberta e são sensíveis a quem os procura pedindo ajuda, e não olham para as classes sociais ou cores partidárias.

Também há muitos oportunistas entre os empresários, e O MIRANTE já foi vítima dessa gente que enriquece com o trabalho dos outros, e depois passa para o lado dos imortais ainda em vida, como se o dinheiro e as propriedades lhes garantisse esse privilégio. Todos sabemos que há muita gente que depois de enriquecer fica gananciosa, mas dinheiro não compra felicidade nem ajuda a fazer verdadeiros amigos. Por isso é que os bons empresários estão ligados à sua comunidade como todos nós já estivemos ao cordão umbilical da nossa mãe.

Esta revista que O MIRANTE tem vindo a editar todos os anos só tem publicidade de empresas. Não há aqui institutos públicos nem qualquer receita vinda do Estado. É assim que gostamos de trabalhar embora não sejamos ingénuos e saibamos que o poder político é um parceiro indispensável, principalmente o poder autárquico, que é com esse que também trabalhamos diariamente. Mas o nosso orgulho é ter os empresários do nosso lado e levar a voz deles e da região aos quatro cantos do mundo.

Esta revista, a fazer fé nas anteriores, vai fazer caminho durante muitos meses, servindo como bússola para uma região que embora avance a duas velocidades não merece que os Governos dos últimos anos a tenham ignorado ao nível dos investimentos públicos.

Fica aqui um recado que achamos importante transmitir: sem querermos puxar dos galões somos a única entidade da região que faz serviço público ligando leitores, empresários e restantes líderes associativos e culturais. Abusem de nós e obriguem-nos a trabalhar mais dando sugestões de reportagens, escrevendo, mas também quando nos encontrarem na rua.

Todas as empresas e empresários que apostaram na edição desta revista sabem que somos gente de confiança.

Joana Salgado Emídio

Directora executiva de O MIRANTE