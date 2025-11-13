uma parceria com o Jornal Expresso
14/11/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 13-11-2025 07:00

Assim se vê a força de O MIRANTE - 38 anos de jornalismo de proximidade

Assim se vê a força de O MIRANTE - 38 anos de jornalismo de proximidade
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Fica aqui um recado que achamos importante transmitir: sem querermos puxar dos galões somos a única entidade da região que faz serviço público ligando leitores, empresários e restantes líderes associativos e culturais.

Joana Salgado Emídio

O MIRANTE cresceu muito nos últimos anos apesar de estarmos a viver um tempo de vacas magras. A verdade é que temos tanto território que precisa de um jornal, que crescer em leitores e receitas da publicidade não parece nada estranho para quem está envolvido neste projecto. Mas que ninguém nos subestime nesta jornada de editar um jornal que serve a comunidade ribatejana. Fazemos muitos quilómetros por dia para termos informação actualizada e contarmos as histórias que nos chegam muitas vezes por telefone ou por email.
O nosso maior orgulho é sentirmos que temos as empresas do nosso lado. O MIRANTE sempre apostou na proximidade com os empresários por sabermos que são eles que dinamizam a alma de um lugar, seja aldeia, vila ou cidade. São os empresários que sustentam o bairrismo, que alimentam as políticas de proximidade ao nível da solidariedade social e do associativismo. Os políticos na maioria das vezes escolhem quem apoiar. Os empresários, principalmente os pequenos e os médios, têm a porta sempre aberta e são sensíveis a quem os procura pedindo ajuda, e não olham para as classes sociais ou cores partidárias.
Também há muitos oportunistas entre os empresários, e O MIRANTE já foi vítima dessa gente que enriquece com o trabalho dos outros, e depois passa para o lado dos imortais ainda em vida, como se o dinheiro e as propriedades lhes garantisse esse privilégio. Todos sabemos que há muita gente que depois de enriquecer fica gananciosa, mas dinheiro não compra felicidade nem ajuda a fazer verdadeiros amigos. Por isso é que os bons empresários estão ligados à sua comunidade como todos nós já estivemos ao cordão umbilical da nossa mãe.
Esta revista que O MIRANTE tem vindo a editar todos os anos só tem publicidade de empresas. Não há aqui institutos públicos nem qualquer receita vinda do Estado. É assim que gostamos de trabalhar embora não sejamos ingénuos e saibamos que o poder político é um parceiro indispensável, principalmente o poder autárquico, que é com esse que também trabalhamos diariamente. Mas o nosso orgulho é ter os empresários do nosso lado e levar a voz deles e da região aos quatro cantos do mundo.
Esta revista, a fazer fé nas anteriores, vai fazer caminho durante muitos meses, servindo como bússola para uma região que embora avance a duas velocidades não merece que os Governos dos últimos anos a tenham ignorado ao nível dos investimentos públicos.
Fica aqui um recado que achamos importante transmitir: sem querermos puxar dos galões somos a única entidade da região que faz serviço público ligando leitores, empresários e restantes líderes associativos e culturais. Abusem de nós e obriguem-nos a trabalhar mais dando sugestões de reportagens, escrevendo, mas também quando nos encontrarem na rua.
Todas as empresas e empresários que apostaram na edição desta revista sabem que somos gente de confiança.

Joana Salgado Emídio
Directora executiva de O MIRANTE

Relacionados
Santarém: uma Região a duas velocidades?
Santarém: uma Região a duas velocidades?
Em todos os indicadores analisados: número de empresas, exportação, volume de negócios e VAB, a Lezíria do Tejo apresentou resultados mais favoráveis do que o Médio Tejo.
A Luz já começou a brilhar no Ribatejo
A Luz já começou a brilhar no Ribatejo
O objectivo da Luz Saúde para o Ribatejo foi, desde o início, projectar uma oferta de cuidados altamente diferenciada, que permita um acompanhamento integral e especializado da população desta região. Este objectivo começou já a ser cumprido em Vila Franca de Xira. Próximo passo: o Hospital da Luz Ribatejo, em Santarém.
Equiporave Ibérica alia inovação a quase meio século de experiência na indústria da agropecuária
Equiporave Ibérica alia inovação a quase meio século de experiência na indústria da agropecuária
A Equiporave Ibérica está presente no mercado nacional e em Espanha e África, destacando--se por encontrar soluções para os clientes em equipamentos para a produção de animais. A empresa é reconhecida pela rapidez com que responde aos desafios, acompanhando de perto as necessidades do mercado.
Sustentabilidade e inovação marcam o futuro da Transportes Vieira Vacas
Sustentabilidade e inovação marcam o futuro da Transportes Vieira Vacas
A Transportes Vieira Vacas, com 60 anos de actividade, é referência no transporte alimentar na Península Ibérica. Está a renovar a sua frota com veículos mais modernos e amigos do ambiente. Vocacionada para transportar produtos, paletizados, a granel sólidos e líquidos e produtos refrigerados, a empresa alia rigor e profissionalismo a uma forte aposta na sustentabilidade.
Soluções Roques Vale do Tejo sempre ajustadas às necessidades dos clientes
Soluções Roques Vale do Tejo sempre ajustadas às necessidades dos clientes
Empresa de Santarém, actualmente gerida por Frederico Roque, está ligada ao desenvolvimento da região, ao crescimento da economia e à minimização dos impactos ambientais.
A Vomera actua no segmento da engenharia e construção em obras públicas e privadas
A Vomera actua no segmento da engenharia e construção em obras públicas e privadas
Sérgio Santos, CEO e fundador, aponta a falta de oferta na área da formação de profissionais, como uma fragilidade na região.
Agri-Mendes reforça posição na arte de fazer azeite com lagar inovador e nova imagem
Agri-Mendes reforça posição na arte de fazer azeite com lagar inovador e nova imagem
A Agri-Mendes reforça a sua posição no sector oleícola português, mostrando a sua capacidade de bem fazer azeite com inovação tecnológica. Com um novo lagar, garante ainda mais qualidade e menos tempo de espera dos produtores. Com uma nova imagem valoriza o espírito ambicioso da empresa, reforçando o compromisso com a autenticidade.
Lezíria Parque Hotel: onde a natureza encontra o ritmo urbano do Ribatejo
Lezíria Parque Hotel: onde a natureza encontra o ritmo urbano do Ribatejo
Cada detalhe é pensado para transformar a sua estadia em algo especial, seja em lazer, em família ou em negócios.
Mocoffee: cápsulas de café que podem mudar o mundo
Mocoffee: cápsulas de café que podem mudar o mundo
Uma empresa comprometida com o impacto social e ambiental do seu negócio.
Hubel Verde: três décadas a inovar e a crescer com a agricultura portuguesa
Hubel Verde: três décadas a inovar e a crescer com a agricultura portuguesa
A Hubel Verde é hoje uma das referências nacionais no apoio técnico e tecnológico à agricultura.
Na construção e obras públicas a Desarfate garante competência e cumprimento de prazos
Na construção e obras públicas a Desarfate garante competência e cumprimento de prazos
A empresa especializada em terraplenagens, infraestruturas urbanas e obras hidráulicas garante um compromisso com a qualidade técnica e assume-se como um parceiro de confiança. A Desarfate preocupa-se com a sustentabilidade ambiental e tem na formação e investimento na inovação, aliados à experiência, factores que a distinguem.
A Reclamo 2000 é uma referência no sector da publicidade
A Reclamo 2000 é uma referência no sector da publicidade
Reclamo 2000 com 25 anos de experiência, aliada a equipas talentosas que desenvolvem serviços e produtos de excelência, é uma empresa de referência no sector e conhecida pela sua capacidade produtiva e pela resposta eficaz às exigências do mercado.
TrimNW é uma referência nas exportações em não-tecidos industriais e componentes têxteis moldados
TrimNW é uma referência nas exportações em não-tecidos industriais e componentes têxteis moldados
A especialista em não-tecidos industriais e componentes têxteis para a mobilidade, TrimNW, é uma referência internacional, exportando quase toda a produção. Uma das principais clientes desta empresa, que investe na inovação, é a indústria automóvel.
Rodoviária do Tejo: há mais de 100 anos a ligar pessoas
Rodoviária do Tejo: há mais de 100 anos a ligar pessoas
Um património, que nem sempre é valorizado, na área do transporte de passageiros e, através dele, um inquestionável contributo para o desenvolvimento das regiões onde opera.
Acessomatic está há 25 anos no mercado dos componentes pneumáticos, hidráulicos e eléctricos
Acessomatic está há 25 anos no mercado dos componentes pneumáticos, hidráulicos e eléctricos
A empresa de Alverca que tem crescido ao longo dos anos vai dar mais um passo na melhoria do serviço aos clientes, estando a preparar novas instalações. A Acessomatic tem sempre uma resposta, seja para pequenas soluções seja para serviços de maiores dimensões.
Fitness Factory Almeirim é uma marca diferenciadora na saúde e bem-estar
Fitness Factory Almeirim é uma marca diferenciadora na saúde e bem-estar
A funcionar há dois anos em Almeirim, o espaço distingue-se por disponibilizar serviços para todos os gostos e necessidades, oferecendo avaliações físicas com instrutores, planos de treinos individualizados e consultas de nutrição gratuitas.
Grupo Tecnorém em grandes obras públicas e na resposta a problemas de habitação
Grupo Tecnorém em grandes obras públicas e na resposta a problemas de habitação
Do vasto portefólio que atesta a sua grande capacidade técnica em todas as áreas consta a projecção e execução de centenas de construções a custo controlado.
VC Contabilidade está focada em ajudar os empresários a alavancarem os negócios
VC Contabilidade está focada em ajudar os empresários a alavancarem os negócios
A empresa de contabilidade instalada em Benavente executa serviços de contabilidade e de economia. Com uma experiência de três décadas, a VC Contabilidade sabe como aconselhar os clientes e fornecer as ferramentas necessárias para a tomada de decisões.
Agrosport é uma empresa sólida e vai inaugurar uma nova fábrica 
Agrosport é uma empresa sólida e vai inaugurar uma nova fábrica 
Gerida por Paulo Neves, Maria José Neves, Rui Neves e Francisco Neves, com sede no Cartaxo, tem como marca de produção a NEBACO e é especializada em sistemas de cofragem em alumínio.
Águas de Santarém é referência em termos de desempenho, investimento e pessoas
Águas de Santarém é referência em termos de desempenho, investimento e pessoas
Em paralelo com a performance técnica, a empresa tem afirmado uma cultura organizacional reconhecida externamente.
Click Viagens: especialista em viagens à medida de cada cliente!
Click Viagens: especialista em viagens à medida de cada cliente!
Com o planeamento de cada viagem ao detalhe, tendo em conta as expectativas de cada cliente, a Click Viagens é uma empresa que se destaca no sector e que tem tido um percurso de crescimento e evolução. Com forte vocação para o segmento empresarial e público, a empresa tem também soluções para particulares e grupos, evidenciando-se pela experiência no terreno e pela apresentação de produtos exclusivos.
BV Consultoria distingue-se pela eficácia e celeridade com um trabalho de proximidade 
BV Consultoria distingue-se pela eficácia e celeridade com um trabalho de proximidade 
Empresa das áreas da contabilidade, consultoria empresarial e pessoal, serviços jurídicos, serviços de apoio ao cidadão e apoio à documentação de cidadãos estrangeiros tem como primeiro pilar da sua actuação no mercado a seriedade. Prestando serviços céleres e próximos dos clientes, a BV Consultoria trabalha para o mercado nacional, mas também já tem expressão internacional.
O segredo da tradição: como a Panificadora Marques Filipe mantém a arte do pão artesanal
O segredo da tradição: como a Panificadora Marques Filipe mantém a arte do pão artesanal
Na Panificadora Marques Filipe, sediada na Rexaldia, Torres Novas, a arte de fazer pão é uma herança que se transmite de geração em geração.
Alternativas a Granel: sustentabilidade e compromisso na reciclagem de metais
Alternativas a Granel: sustentabilidade e compromisso na reciclagem de metais
Alternativas a Granel, em Outeiro Pequeno, Torres Novas, é licenciada como operador de gestão de resíduos, com um centro de abate de veículos automóveis e linha de trituração de cabos eléctricos.
Na BenaMáquina os problemas dos clientes resolvem-se com capacidade técnica e profissionalismo
Na BenaMáquina os problemas dos clientes resolvem-se com capacidade técnica e profissionalismo
Há 30 anos que a BenaMáquina está preparada diariamente para responder aos desafios dos clientes de acordo com as suas necessidades. A empresa, para além do comércio de equipamentos para a agricultura e indústria, dispõe de assistência técnica ao domicílio com elevados padrões de qualidade e profissionalismo.
Sublimérito - Projectos e Consultadoria tem soluções para todas as áreas de uma obra
Sublimérito - Projectos e Consultadoria tem soluções para todas as áreas de uma obra
A empresa sediada em Rio Maior presta serviços de projectos de arquitectura e de engenharia, bem como fiscalização de obras, certificação energética, medidas de autoprotecção, avaliação imobiliária, coordenação, revisão e optimização de projectos. A Sublimérito é uma referência porque dá a possibilidade de tratar dentro da mesma entidade todas as áreas de um projecto, licenciamento, projectos de execução, fiscalização das obras e acompanhamento personalizado.
A Reciforos é uma empresa responsável na área da gestão de resíduos
A Reciforos é uma empresa responsável na área da gestão de resíduos
Empresa nos Foros de Salvaterra passou a ser um centro de abate de veículos reconhecido pela Valorcar. A Reciforos trabalha com metais ferrosos e não ferrosos e também se dedica ao comércios de viaturas usadas e máquinas agrícolas e industriais, bem como à venda de peças em segunda mão, perseguindo o objectivo de ser cada vez mais amiga do ambiente.
Sibelco prioriza ambiente e sustentabilidade
Sibelco prioriza ambiente e sustentabilidade
A Sibelco fundada em 1872 está em Portugal há mais de 50 anos, sendo considerada uma empresa de referência no sector da indústria extrativa e distingue--se pela preocupação com a sustentabilidade.
Águas do Ribatejo une 7 municípios e 140 mil consumidores
Águas do Ribatejo une 7 municípios e 140 mil consumidores
Empresa intermunicipal, detida exclusivamente por municípios, tem vindo a investir continuamente na melhoria dos sistemas e aposta na segurança do abastecimento, com um rigoroso controlo da qualidade da água. A Águas do Ribatejo, que abrange uma área de 3.200 quilómetros quadrados, também está na vanguarda das estratégias para reduzir a pegada ambiental e até ao final deste ano prevê investir 13 milhões de euros nos sistemas de água e saneamento.
Para proteger estruturas de ferro e aço a Galme é a melhor solução
Para proteger estruturas de ferro e aço a Galme é a melhor solução
A Galme - Galvanização e Metalização, no Carregado, sabe como prolongar a vida das estruturas, correspondendo às necessidades dos clientes com uma equipa especializada de duas dezenas de profissionais.
No sector energético a Construline é um parceiro de confiança
No sector energético a Construline é um parceiro de confiança
A Construline – Eletricidade Lda é uma empresa de referência no mercado da energia, assegurando soluções personalizadas e de elevada qualidade técnica em trabalhos de electricidade de baixa, média, alta e muito alta tensão, distinguindo-se ainda nas energias fotovoltaicas. Dispondo de uma loja de venda ao público, a empresa aposta também na internacionalização estando em vários países europeus como Holanda, França, Bélgica e Luxemburgo.
Valouro é há 150 anos um grupo de altos voos reconhecido internacionalmente
Valouro é há 150 anos um grupo de altos voos reconhecido internacionalmente
O Grupo Valouro é um dos mais importantes do sector alimentar na Europa, sendo o maior grupo português de génese familiar, que se distingue pelo respeito com o passado, mas com uma visão de futuro alicerçada na inovação e diversificação. Com cerca de três mil funcionários distribuídos por 36 empresas, o grupo vale ouro no mercado português e nas exportações para mais de quatro dezenas de países.
Sistema de Garantia Mútua: solidez e compromisso ao serviço da economia
Sistema de Garantia Mútua: solidez e compromisso ao serviço da economia
Constituído pelas sociedades Garval, Lisgarante, Norgarante e Agrogarante, assume-se como um instrumento essencial de apoio às pequenas e médias empresas, reforçando a sua capacidade de acesso ao financiamento e contribuindo para a estabilidade e competitividade do tecido empresarial nacional.
Quitério & Quitério é uma empresa de base familiar que sabe fidelizar clientes
Quitério & Quitério é uma empresa de base familiar que sabe fidelizar clientes
A empresa com quatro décadas de experiência no sector dos materiais de construção aposta em relações comerciais com honestidade e proximidade. O que faz com que tenha clientes fidelizados à empresa há muitos anos. A Quitério & Quitério Lda é uma empresa onde trabalham os filhos e netos do fundador e tem sido também essa base familiar que lhe tem dado sustentabilidade e inovação.
Comet é uma referência na metalomecânica da nossa região
Comet é uma referência na metalomecânica da nossa região
A empresa do concelho de Torres Novas distingue-se pela qualidade do serviço prestado e consequente satisfação dos clientes. Trabalho, dedicação e competências assentes nas certificações de qualidade são reconhecidas pelo mercado, paralelamente à constante preocupação com sustentabilidade ambiental e ao avanço tecnológico.
A RVO quer ser uma referência à escala global na reciclagem e valorização de metais
A RVO quer ser uma referência à escala global na reciclagem e valorização de metais
A empresa foi fundada com base na experiência acumulada ao longo de vários anos, do seu gerente, com o objectivo de promover uma sociedade mais justa e um futuro mais sustentável. A RVO - Reciclagem e Valorização Outeirense Lda tem planos para crescer, valorizando a formação profissional, a tecnologia e a segurança nos seus processos.
Teleradiologia – Inovação ao Serviço da Saúde
Teleradiologia – Inovação ao Serviço da Saúde
Além de inúmeras vantagens para os pacientes, a teleradiologia também responde a um desafio cada vez mais evidente, que é a escassez de médicos radiologistas.
SISAV: um compromisso com a sustentabilidade e a economia circular
SISAV: um compromisso com a sustentabilidade e a economia circular
O SISAV (Centro Integrado de Recuperação, Valorização e Eliminação de Resíduos Perigosos), sediado no EcoParque do Relvão, na Chamusca, é uma referência nacional no tratamento de resíduos perigosos, actuando de forma integrada na recolha, valorização e eliminação destes materiais.
PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1742
    12-11-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1742
    12-11-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1742
    12-11-2025
    Capa Vale Tejo
    12-11-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar